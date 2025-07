Il futuro di Kean sembra ormai lontano dalla Fiorentina: un club avrebbe sondato l’attaccante, ma senza via libera l’operazione è in stallo

Dal prossimo giovedì la Fiorentina potrà ufficializzare il nuovo tecnico: Stefano Pioli. Con le dimissioni di Raffaele Palladino, la società di Firenze si è messa in moto per cercare alternative valide per la panchina viola e il ritorno dell’ex Milan è sembrata la soluzione più adeguata. Peccato che il club deve ancora aspettare qualche giorno prima dare l’ufficialità: giovedì 3 luglio, data in cui termineranno i 183 giorni dell’anno solare 2025, periodo durante il quale l’allenatore emiliano deve mantenere la residenza fiscale in Arabia Saudita.

Con l’annuncio atteso in questa settimana, Pioli si è già messo a lavoro per il progetto tecnico della Viola: in questi giorni ha infatti valutato la rosa a disposizione, studiato il mercato e riflettuto su alcune priorità da sbrogliare: Moise Kean e Dodo.

Il destino dell’ex bomber della Juventus sembra tutto ancora da scrivere. Nonostante il contratto lo leghi alla Fiorentina fino al 2029, per l’attaccante di Vercelli prende corpo l’ipotesi di un addio al club già in estate. Con 25 goal tra tutte le competizioni con la maglia gigliata, Moise Kean avrebbe attirato l’attenzione di più pretendenti: gli arabi dell’Al-Qadsiah vorrebbero assicurarsi le prestazioni dell’attaccante e avrebbero fatto un’offerta per un maxi contratto da oltre 10 milioni di euro a stagione.

Per il classe 2000, la Fiorentina ha inserito una clausola risolutiva fissata a 52 milioni di euro, valida dal 1° al 15 luglio. Clausola che il club arabo sarebbe disposto a pagare. Tuttavia, la volontà dell’attaccante resta quella di rimanere in Europa, nel calcio che conta, e anche in Premier League avrebbe destato l’interesse di un club.

Kean-Manchester United, manca il via libera di Amorim

L’Inghilterra non è una novità per Moise Kean: in Premier League l’attaccante della Nazionale italiana ha già giocato con la maglia dell’Everton, collezionando un’esperienza sottotono e poco entusiasmante. Per questo, l’interesse del Manchester United potrebbe rappresentare per Kean l’occasione per rifarsi e riscattarsi dalla precedente esperienza.

Stando alle ultime voci di mercato provenienti dalla Premier, i Red Devils avrebbero messo nei radar Kean, e sarebbero anche decisi a sborsare la cifra della clausola richiesta dalla Fiorentina per mettere sotto contratto il classe 2000. Una chance decisamente promettente per il centravanti, che deve fare anche i conti con le richieste del tecnico: il portoghese Amorim sarebbe intenzionato a rinforzare il proprio comparto offensivo con un nome di alto livello come quello di Viktor Gyokeres, suo pupillo dai tempi dello Sporting Lisbona.

Il talento svedese che ha fatto breccia nei cuori di tutta Europa preferirebbe l’Arsenal come destinazione finale, con cui giocherebbe la Champions League, a differenza dello United. In questo scenario, secondo quanto riportato da Strettynews.com, Moise Kean non sarebbe nemmeno il piano B per il tecnico portoghese, ma il C dopo Osimhen. Senza il via libera di Amorim lo United non potrà avviare la trattativa per l’attaccante della Fiorentina.