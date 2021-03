Ibrahimovic: passaggio in moto per arrivare al Festival di Sanremo

Coda di tre ore in autostrada, Ibrahimovic costretto a chiedere un passaggio in moto per raggiungere la terza serata del Festival

Zlatan Ibrahimovic ha preso parte ieri sera alla terza serata del Festival di Sanremo in ritardo. A raccontarlo è stato lo stesso attaccante del Milan, che è stato fermo per tre ore in autostrada a causa di un incidente. “A quel punto – ha rivelato ad Amadeus – ho chiesto all’autista di farmi scendere, ho fermato un motociclista e gli ho chiesto di accompagnarmi a Sanremo”, mostrando poi il video come prova di quanto accaduto. “Per fortuna era milanista! Ho fatto 60 km in moto per salvare il mio Festival e alla fine ho scoperto che per il motociclista era la prima volta in autostrada”, ha chiosato Ibra. Tutto vero o uno dei trucchi preparati assieme al direttore artistico per alzare l’audience non proprio in linea con quello dell’anno scorso?