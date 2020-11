Maradona: l’ultimo video prima della morte

Diego Armando Maradona ha vissuto le sue ultime ore di vita nella cittadina di Tigre, cittadina situata nella parte settentrionale dell’area metropolitana della Grande Buenos Aires. Vi si era stabilito dopo l’uscita dall’ospedale all’inizio del mese di novembre. Nella sua villa, il Pibe de oro era seguito da sanitari che lo tenevano costantemente sotto controllo e di tanto in tanto l’ex numero 10 del Napoli usciva per una passeggiata. L’ultima è stata ripresa con il telefonino da un vicino di casa e il video è diventato rapidamente virale in queste ore.

Nel breve filmato si vede Maradona che cammina a fatica sorretto da due persone ai lati, mentre un bambino lo chiama ottenendo in cambio un saluto con la mano. Un video per certi versi commovente, che conferma come l’ex campione argentino fosse in condizioni davvero serie. Dopo aver fatto qualche passo, quello che non si vede nel video, ma che è stato raccontato dalla mamma del bimbo che ha registrato il filmato, è che Maradona è costretto a fermarsi per sedersi su una sedia portata da un accompagnatore.

Sono le ultime e storiche immagini di uno dei più grandi di tutti i tempi, che è stato seppellito poche ore fa vicino ai suoi genitori e non imbalsamato come pare avesse chiesto lui nelle sue ultime volontà.