Napoli: fuori dal San Paolo fumogeni, bombe e cori per Maradona (VIDEO)

Folla e deliri fuori dallo stadio San Paolo prima e durante Napoli-Rijeka. Migliaia di supporters del Napoli si sono ritrovati nei pressi dell’impianto di Fuorigrotta, anche in barba alle norme sul distanziamento sociale, per omaggiare Diego Armando Maradona. Nonostante la Campania e il suo capoluogo siano zona rossa, le immagini condivise sui social network da tanti testimoni oculari non lasciano spazio ad interpretazioni. Nei video si distinguono chiaramente assembramenti, anche di tanti tifosi senza mascherina, che hanno dato vita ad un vero e proprio fiume rosso tramite i fumogeni. Non sono mancati nemmeno i tipici bomboni di Capodanno e cori in favore del Piebe de Oro e contrari anche ad alcune squadre nemiche dei partenopei.