Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha commentato quanto a accaduto stasera a San Siro.

Simone Inzaghi a DAZN ha parlato così di Inter-Napoli. “C’è un po’ di delusione per la partita fatta dai ragazzi. Il Napoli ha tanta qualità e siamo stati bravi, abbiamo fatto un ottimo primo tempo e un inizio del secondo buono. Abbiamo commesso una leggerezza in occasione del gol loro. C’è delusione perché abbiamo perso le distanze nel finale. Siamo stati ordinati. Il Napoli ha avuto più possesso ma Sommer è stato inoperoso”.

Rammarico

“Veniamo fuori da una settimana particolare, c’era un cerchio rosso. Siamo tornati giovedì alle cinque del mattino, abbiamo fatto una grandissima partita comunque. C’è dispiacere anche per l’accoglienza dei tifosi, un’accoglienza da brividi, volevamo dedicar loro la vittoria. Ma ogni partita ci sono cose da imparare. Sicuramente sull’azione del corner potevamo far salire la squadra e marcare meglio, c’erano stati cambi, loro facevano blocchi, ma Juan Jesus sulla spizzata di Bastoni arriva sul pallone. Anche questo è un insegnamento”.

Simone Inzaghi

La lezione

“Dopo la Champions abbiamo fatto tre giorni di analisi. La delusione è stata forte, volevamo proseguire il nostro percorso. Ma l’Atletico voleva vincere come noi e ai rigori hanno vinto loro. Dalla grandi delusioni si possono imparare tante cose”.

L’aspetto migliore

“La concentrazione, l’attenzione. Dopo 120 minuti, analizzati per tre giorni chiaramente senza sorrisi, stasera l’unica amarezza è non aver dedicato la vittoria ai tifosi per l’accoglienza da brividi che ci hanno riservato. Siamo andati sotto la Curva a ringraziarli e sono comunque contenti“.

L’articolo Inzaghi: “Ottimo primo tempo ma c’è delusione, volevamo regalare la vittoria agli splendidi tifosi” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG