Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il pareggio interno contro il Napoli

RABBIA NEL FINALE? – «C’è un po’ di delusione, soprattutto per la partita che avevano fatto i ragazzi. Abbiamo trovato i campioni d’Italia e siamo stati bravi. Poi purtroppo abbiamo commesso una leggerezza sul gol del pareggio che ci è costata la vittoria. Nel girone di ritorno abbiamo fatto 10 partite, ne abbiamo vinte 9 e pareggiata una. Per com’è andata la partita c’è un po’ di delusione, abbiamo perso le distanza nell’ultima mezz’ora. Il Napoli ha avuto più possesso ma Sommer è stato inoperoso».

LAMENTELE SULL’ANGOLO DA DOVE NASCE IL GOL? – «C’è da rivederlo. Penso che l’arbitro abbia fatto una buona gara in una partita non semplicissima, ma c’è stata grande educazione tra i giocatori in campo».

SETTIMANA DI FUOCO – «Veniamo fuori da una settimana con Bologna, Atletico Madrid e Napoli che sapevamo che c’era un cerchio rosso. Stasera ho fatto i complimenti ai ragazzi. Siamo tornati giovedì mattina, chiaramente anche il Napoli. C’è delusione anche per i nostri tifosi che ci hanno fatto un’accoglienza da brividi al nostro arrivo allo stadio stasera, ci sarebbe piaciuto dedicargli una vittoria. Ogni partita e ogni settimana ci sono delle cose da imparare».

