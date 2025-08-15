Il Napoli prosegue spedito verso il completamento della rosa richiesto da Antonio Conte. De Laurentiis è ben disposto ad accontentare il suo tecnico in vista di una stagione impegnativa.

Il Napoli non sembra intenzionato a rallentare la propria corsa in questa sessione di mercato. Con Antonio Conte alla guida, la parola d’ordine è “completezza”: servono almeno 20-22 giocatori di livello per affrontare al meglio una stagione che vedrà i partenopei impegnati su più fronti, compresa una Champions League in cui il club vuole recitare un ruolo da protagonista. Mentre i riflettori restano puntati su obiettivi noti come Juanlu Sanchez e Fabio Miretti, il direttore sportivo Giovanni Manna sta parallelamente cercando profili giovani e di prospettiva, capaci di crescere accanto ai leader già in rosa come Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku. La strategia è chiara: affiancare all’esperienza dei big la freschezza di elementi in grado di garantire intensità e continuità.

Il Napoli si sta muovendo con equilibrio, investendo in acquisti funzionali al progetto tecnico e al contempo sostenibili dal punto di vista economico. Solo il Milan sembra riuscire a mantenere un ritmo simile sul mercato, seppure con approcci differenti. Per le altre concorrenti al momento non sembra esserci lo stesso piglio, basterebbe concentrarsi ad esemppio sulle vicissitudini di Inter e Juventus. Intanto, il radar di Manna si sta spostando sempre di più verso mercati meno battuti, con un occhio attento anche ai Paesi Bassi, dove i talenti vengono forgiati da squadre come l’Ajax.

Conte punta Godts, il giovane dell’Ajax che intriga il Napoli

Proprio esplorando il mercato olandese, il Napoli avrebbe messo nel mirino Mika Godts, ala sinistra classe 2005 in forza all’Ajax. Il club azzurro si sarebbe informato sulla situazione del giovane belga, considerandolo un potenziale rinforzo per il reparto offensivo. Godts è un esterno rapido, dotato di buona tecnica e capace di agire su entrambe le fasce, pur prediligendo quella sinistra. A rivelarlo è stato il giornalista Nicolò Schira tramite il suo profilo X: “Il Napoli ha chiesto informazioni per l’ala dell’Ajax Mika Godts (nato nel 2005).” Il suo profilo si inserirebbe alla perfezione nel piano di Conte e Manna: giocatori giovani, con ampi margini di miglioramento, che possano essere plasmati tatticamente e diventare pedine importanti nel medio-lungo periodo.

Al momento si tratterebbe solo di un sondaggio, ma l’interesse del Napoli è concreto. L’Ajax, dal canto suo, potrebbe valutare l’ipotesi di una cessione, soprattutto se dovessero arrivare offerte in linea con le aspettative economiche del club. L’operazione non è tra le priorità immediate, ma rientra nella logica di un mercato che, accanto ai nomi già affermati, vuole garantire al Napoli un futuro competitivo. Se il dialogo dovesse proseguire, Godts potrebbe diventare una delle sorprese dell’estate partenopea, rappresentando al contempo un investimento per le prossime stagioni e un’opzione utile fin da subito per ampliare le rotazioni offensive. Gli olandesi però sono bottega molto cara e c’è da capire quale sia la richiesta effettiva, che secondo i maggiori portali potrebbe arrivare anche a 30 milioni.