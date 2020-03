Juventus: anche Dybala positivo al coronavirus

Di Mirko Nicolino sabato 21 marzo 2020

"Io e Oriana stiamo bene", annuncia il numero 10 bianconero su Twitter

Paulo Dybala è il terzo calciatore della Juventus positivo al coronavirus dopo Rugani e Matuidi. L’annuncio viene dato proprio dal club torinese, all’indomani di una diretta Instagram con la quale il numero 10 bianconero confermava di essersi sottoposto a tampone e di essere in attesa dell’esito. “Il calciatore Paulo Dybala - si legge nella nota - è stato sottoposto ad esami medici che hanno rivelato la sua positività al Coronavirus-COVID-19. Il calciatore, da mercoledì 11 marzo, in isolamento volontario domiciliare, continuerà ad essere monitorato e a seguire lo stesso regime. Sta bene ed è asintomatico”.

Dybala: "Io e Oriana positivi, ma stiamo bene"

Positiva al coronavirus anche la fidanzata di Dybala, Oriana Sabatini, il calciatore della Juventus ha pubblicato un messaggio rassicurante sui propri profili social: “Ciao a tutti, volevo comunicarvi che abbiamo ricevuto i risultati del test al COVID-19 e sia io sia Oriana siamo risultati positivi. Per fortuna siamo in ottima salute. Grazie per i vostri messaggi e un saluto a tutti”.