Calhanoglu è ormai vicinissimo a lasciare l’Inter: l’accordo con il Galatasaray è a un passo, i nerazzurri hanno già trovato il sostituto.

Hakan Calhanoglu, complice un infortunio al soleo della gamba destra, è stato costretto a lasciare in anticipo il Mondiale per Club. Il centrocampista turco ne ha approfittato per recarsi a Istanbul e partecipare al matrimonio di un amico. Un viaggio che però cela altri propositi: stando a quanto riportato da Le Marca Sports sembra proprio che l’ex Milan abbia ormai come obiettivo il trasferimento al Galatasaray.

Il calciatore dell’Inter, alla domanda relativa a un suo possibile sbarco alla corte di Okan Buruk, ha risposto molto chiaramente: “Speriamo“. Una sola parola che fa capire come ormai l’avventura di Calhanoglu in nerazzurro – dopo 4 stagioni e tanti trofei – sia ormai giunta al capolinea. Un’ipotesi ulteriormente rafforzata dalla foto scattata assieme a un barbiere dove si era recato per tagliare i capelli: “Sta per succedere?“, ha scritto il barbiere sui social, scatenando ovviamente l’entusiasmo dei tifosi del Galatasaray.

L’Inter è convinta che molto presto arriverà un’offerta dal Galatasaray e forse anche qualche altra proposta, sempre da club esteri. I turchi sono però in netto vantaggio e tutto lascia pensare che Marotta e Ausilio non si opporranno alla partenza del giocatore, nonostante un contratto fino al 2027.

Addio Calhanoglu: il turco a un passo dal Galatasaray, ecco il sostituto

Un’opportunità anche economica per i nerazzurri, dato che con l’addio di Calhanoglu – che guadagna 6,5 milioni di euro a stagione – andrebbero a risparmiare 26 milioni lordi di ingaggio nei prossimi 24 mesi. In più il club di Viale della Liberazione punta a incassare almeno 25 milioni di euro dalla cessione del centrocampista.

Soldi che poi i nerazzurri andrebbero subito a reinvestire sul mercato. Negli ultimi giorni si era parlato molto di Nicolò Rovella ma al momento non sembrano esserci margini per intavolare una trattativa con la Lazio. In questo momento in cima al taccuino della dirigenza interista ci sono soprattutto due nomi. Il ‘sogno’ è Ederson, 25enne centrocampista brasiliano dell’Atalanta molto richiesto anche dal Manchester United (pronto a sborsare 60 milioni di euro per portarlo all’Old Trafford).

L’alternativa risponde al nome di Lucas Da Cunha, classe 2001, centrocampista francese nelle ultime stagioni protagonista con la maglia del Como. Lo scorso anno con i lariani l’ex Nizza e Losanna ha totalizzato 37 partite con 3 gol e 2 assist: il Como lo considera incedibile ma un’offerta importante dell’Inter cambierebbe le carte in tavola.