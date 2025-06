L’Inter deve rinunciare all’attaccante: il club estero ha fatto un’offerta pazzesca, guadagnerà 10 milioni di euro a stagione.

Nonostante le belle prestazioni e i gol decisivi dei giovani talenti Valentin Carboni e Francesco Pio Esposito in casa Inter si continua a cercare un attaccante per alzare il livello del reparto offensivo. E’ quasi fatta per Ange-Yoan Bonny, centravanti francese in arrivo dal Parma per circa 24 milioni di euro: Chivu lo ha espressamente richiesto dopo averlo allenato negli scorsi mesi.

Marotta e Ausilio avrebbero voluto lanciare l’assalto anche a un altro giovane attaccante che ha incantato tutti all’Europeo Under 21. I tifosi nerazzurri hanno sperato fino all’ultimo ma la notizia appena arrivata taglia completamente fuori l’Inter dalla corsa al giocatore. Il gioiello in questione è Nick Woltemade, 23enne attaccante dello Stoccarda andato a segno contro l’Italia Under 21 di Carmine Nunziata (e poi in semifinale anche contro la Francia) nei quarti di finale dell’Europeo di categoria.

Stando a quanto riportato dal giornalista della redazione tedesca di Sky Sport, Florian Plettenbert, il classe 2002 è ormai davvero a un passo dal trasferimento al Bayern Monaco. Sempre Plettenbert rende note anche le cifre di questo affare: “Woltemade potrebbe guadagnare circa 7,5 milioni di euro all’anno di stipendio fisso al Bayern – afferma il giornalista – Con potenziali bonus, il suo stipendio potrebbe salire fino a 10 milioni di euro all’anno con un accordo fino al 2030“.

Offerta ufficiale, addio Inter: l’ingaggio è super

Il giornalista di Sky Sport Deutschland fa anche sapere che giovedì scorso Woltemade ha ufficialmente rifiutato la proposta di rinnovo dello Stoccarda, che si era spinto a offrire fino a 2,5 milioni di euro a stagione. Il giocatore ha già fatto sapere che il suo obiettivo è ormai quello di diventare un nuovo giocatore del Bayern Monaco.

Lo Stoccarda, per ora, fa muro: la richiesta per il proprio bomber è di 80 milioni di euro, una cifra che il Bayern proverà ad abbassare nelle prossime ore. Niente da fare per l’Inter, che pure aveva messo gli occhi da tempo sull’attaccante dello Stoccarda: l’accelerata dei bavaresi ha spiazzato i nerazzurri, che ora devono concentrarsi su altri obiettivi.

Woltemade ha realizzato 17 reti nella scorsa stagione, di cui 12 in Bundesliga e cinque nella Coppa di Germania che ha visto trionfare proprio lo Stoccarda. Di recente l’attaccante di Brema ha fatto anche il suo esordio con la Nazionale maggiore, giocando da titolare i match di Nations League contro Portogallo e Francia.