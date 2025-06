Dopo il 2-5 rifilato dal Manchester City la Juventus ha deciso di correre ai ripari: i bianconeri hanno messo nel mirino Nico Paz.

La batosta subita contro il Manchester City ha riportato la Juventus con i piedi per terra. Le ottime prestazioni nelle prime due gare del Mondiale del Club erano arrivate contro avversari oggettivamente modesti: non appena la squadra di Tudor si è trovata di fronte la corazzata di Guardiola la differenza si è vista tutta. Nonostante il pesante 2-5 inflitto dai Citizens la Juve è riuscita comunque a qualificarsi per gli ottavi di finale del torneo statunitense: martedì 1 luglio capitan Locatelli e compagni sfideranno il Real Madrid (alle 21 ora italiana).

Il passaggio del turno non rasserena però i tifosi bianconeri, che dopo la debacle contro il Manchester City si sono riversati sui social per chiedere rinforzi immediati. In campo si è visto chiaramente come la Juve faccia fatica soprattutto sul piano qualitativo: specialmente nel secondo tempo il Manchester City ha fatto girare palla con tutta la tecnica di cui dispongono i suoi giocatori, mandando spesso in bambola i bianconeri.

Servono quindi innesti di livello soprattutto tra centrocampo e attacco. Lo sanno bene anche Damien Comolli e Giorgio Chiellini, che già da qualche settimana sondano il mercato alla ricerca dei profili giusti per migliorare il livello dell’organico a disposizione di Tudor. Proprio in queste ore è cominciata a circolare una voce su un possibile sgarbo della Juve all’Inter.

Nico Paz alla Juve: Comolli e Chiellini beffano l’Inter

Il club torinese ha infatti messo gli occhi su Nico Paz, classe 2004, centrocampista del Como e della Nazionale argentina. Nell’ultimo campionato di Serie A il 20enne è stato senza dubbio una delle sorprese più liete: 34 presenze, 6 gol e tante prestazioni scintillanti che hanno inevitabilmente attirato l’attenzione di molti top club.

Il Real Madrid ha tempo fino a lunedì per esercitare il diritto di riacquisto sul giocatore. Finora, però, dai Blancos non è arrivata alcuna indicazione in tal senso, anche perché il club del presidente Florentino Perez può contare su un reparto offensivo molto ricco. Fino a pochi giorni fa sembrava che l’unico club davvero in corsa per Nico Paz fosse l’Inter, ma ora si è inserita anche la Juventus.

Un’operazione comunque non semplice da far andare in porto: il Como non ha alcuna intenzione di lasciarlo partire e ha già fatto sapere ai bianconeri che il suo attuale valore è di circa 40 milioni di euro. Una cifra tutt’altro che bassa, anche se il talento del nazionale argentino è fuori discussione.