I due titolari bomber dell’Inter uno contro l’altro: ecco come e perché, la situazione potrebbe farsi interessante

È stato un brutto anno per i tifosi dell’Inter. I nerazzurri hanno sperato fino alla fine di poter portare a casa un trofeo ma non ci sono riusciti. Poi c’è stata la partecipazione al Mondiale per Club ma anche lì non ci sono state tante consolazioni.

Insomma, ora è il momento di ricaricare le energie e guardare con ottimismo alla prossima stagione. Mister Chivu sa bene ciò che vuole dai suoi ragazzi e sa anche che può puntare su due bomber di razza in attacco: Marcus Thuram e Lautaro Martinez.

D’altronde, si tratta pur sempre di uno dei migliori attacchi del campionato, se non addirittura del migliore. Eppure, potrebbe esserci una certa competizione tra i due calciatori. Perché? Cosa potrebbe succedere?

Ecco il caso che mette Lautaro contro Thuram e chi tra i due potrebbe avere le migliori carte in tavola per vincere questo scontro.

Inter, cosa succede tra Lautaro e Thuram

Quando due attaccanti hanno un ego molto alto potrebbero scontrarsi e finire per ostacolarsi. È capitato molto spesso in passato specialmente in club blasonati che hanno una certa competitività come Real Madrid, Barcellona, Liverpool e Manchester United. Ora potrebbe accadere anche all’Inter.

Nel dettaglio, Lautaro e Thuram potrebbero sfidarsi nel segnare più gol quest’anno in campionato. Chi potrebbe essere il favorito per diventare il prossimo capocannoniere in Serie A? È una domanda davvero difficile, ma l’intelligenza artificiale è venuta in soccorso con una risposta. Proprio così, ChatGPT ha analizzato le statistiche dei due calciatori e di altri attaccanti della Serie A per decidere il prossimo capocannoniere. La sua previsione si è basata su quote dei bookmaker più famosi, prestazioni recenti, potenziale, rigoristi e altri fattori. Il risultato?

Chi vince la sfida tra i due?

È una sfida davvero molto interessante eppure a vincere è stato Lautaro Martinez. Proprio così, per ChatGPT è il capitano dell’Inter il principale indiziato per vincere il titolo di capocannoniere il prossimo anno. Al secondo posto si piazzerebbe Moise Kean mentre al terzo posto un nuovo arrivato, Jonathan David della Juventus. Thuram occupa solo la quarta posizione di questa classifica e al quinto posto si piazza Romelu Lukaku del Napoli.

Insomma, Lautaro secondo i dati sembra essere ancora il miglior attaccante dell’Inter. Un’ottima cosa da sapere anche in vista dell’asta del fantacalcio che vedrà impegnati tantissimi appassionati su tutto il territorio nelle prossime settimane.