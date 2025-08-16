La Roma di Gasperini è pronta a cominciare la stagione ed intanto impazza il calciomercato: la foto con la nuova divisa giallorossa

Una settimana appena e il campo si prenderà la scena: per la Roma oggi è il giorno delle prove generali contro il Neom, poi tra una settimana esatta sarà il momento della prima giornata di campionato contro il Bologna.

Gasperini dovrà subito conquistare sul campo punti importanti per poter avere tempo per inculcare le proprie idee alla squadra. Un lavoro importante che dovrà essere accompagnato anche da nuovi arrivi sul calciomercato. I Friedkin hanno appena detto no alla proposta dell’Inter per Kone, uno degli imprescindibili per il Gasp, e ora hanno poco meno di due settimane per completare la rosa secondo i dettami dell’ex tecnico dell’Atalanta.

Sancho è uno degli obiettivi più caldi e importanti da portare nella Capitale, ma sono diversi gli acquisti che i giallorossi chiuderanno nei prossimi giorni o almeno questi sono i programmi di Massara e Gasperini che potranno poi tramutarsi in realtà. Intanto c’è un calciatore molto apprezzato a Roma che ha già indossato nuovamente la maglia della formazione capitolina e l’ha mostrata in maniera molto orgogliosa.

Roma, Strootman torna in giallorosso: cosa sta succedendo

Una foto, una di quelle che scaldano l’anima di chi ha il cuore giallo e rossi. Sono questi i due colori che Kevin Strootman ha scelto per i due cuoricini che vanno a completare l’ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram.

Un cuore giallo e uno rosso, dopo la scritta ‘Pronto’: questa la didascalia della foto che ha mandato in visibilio tutto il popolo giallorosso. L’ex centrocampista olandese, ritiratosi la scorsa estate dopo l’esperienza al Genoa, ha voluto pubblicare un’immagine di sé con la terza divisa ufficiale della Roma di questa stagione.

Una divisa cercata e ottenuta in regola dalla società: quando il club capitolino ha mostrato la nuova divisa, Strootman ha subito dimostrato di apprezzare il design commentando sui social “Vi mando l’indirizzo?” Eccolo accontentato nel giro di qualche giorno con la terza divisa che è arrivata a casa dell’olandese che l’ha mostrata orgoglioso, ringraziando la stessa Roma per il regalo.

Se ne aspetta più di uno Gasperini che ha chiesto ulteriori rinforzi per la squadra in vista di una stagione che dovrà riportare i giallorossi al vertice del calcio italiano: un risultato che farebbe esultare anche Strootman, che ha lasciato il calcio ma ha portato con sé l’amore per i colori giallorossi, orgogliosamente mostrati sui social.