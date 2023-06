Il difensore dell’Inter Francesco Acerbi ha caricato l’attesa e lanciato la sfida al Manchester City in vista della finale di Champions League

Acerbi ha parlato così verso la finale tra Inter e Manchester City, intervistato da Sport Mediaset:

«Lazio-Borussia di tre anni fa Abbiamo vinto, lo ricordo, il Dortmund era forte ma l’abbiamo portata a casa. Haaland è un problema, ma ci sono anche Gundogan, De Bruyne e altri in panchina che valgono. Il City è stato organizzato per questo, noi siamo lì non per caso ma perché siamo una squadra forte e ce la giocheremo senza paura ma con grande rispetto, dando qualcosa in più rispetto a tutte le altre partite di quest’anno».

COME EURO 2020 – «No, è un po’ diverso perché prima dovevi pensare al campionato, con 45 giorni a Coverciano tra andata e ritorno. Qua inconsciamente pensi alla finale dal sorteggio, ma prima c’è il campionato, c’era da vincere la Coppa Italia. Dentro di te si muoveva sempre qualcosa. In questa settimana inizi ad avere l’adrenalina e la voglia di giocarla. È diverso ma è comunque sempre un grandissimo trofeo».

