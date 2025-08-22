Igli Tare è pronto a spendere 25 milioni di euro per regalare a Max Allegri un vero e proprio gioiello: un altro bomber in arrivo.

Igli Tare sta per regalare a Massimiliano Allegri il centravanti richiesto da tempo dal tecnico livornese. Il direttore sportivo del Milan è infatti pronto a chiudere l’affare che porterà Victor Boniface a vestire la maglia rossonera. La scelta è quindi ricaduta sull’attaccante nigeriano, protagonista nelle ultime due stagioni con le ‘Aspirine’ con 32 reti in 61 presenze tra campionato e coppe.

Due estati fa il Leverkusen acquistò Boniface dall’Union Saint-Gilloise per circa venti milioni di euro. All’inizio di questo calciomercato estivo i tedeschi chiedevano 50 milioni di euro per il proprio bomber: una cifra che aveva fatto allontanare i club interessati, tra cui anche il Milan. Ora però le pretese economiche del Bayer si sono abbassate: le ‘Aspirine’ sono infatti disposte ad accettare anche un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 30 milioni.

Con l’arrivo di Boniface il reparto avanzato dei rossoneri si rinforza a dovere: una mossa necessaria, dato che rispetto allo scorso anno sono andati via Morata, Jovic, Joao Felix e Abraham. Tuttavia Tare non sembra intenzionato a fermarsi qui. Stando ai rumors, infatti, pare che il direttore sportivo del Diavolo voglia regalare ad Allegri anche un altro attaccante.

Tare scatenato: dopo Boniface arriva un altro bomber

Il sito Milannews.it fa sapere che l’idea di Tare è quella di un colpo in prospettiva. L’ex ds della Lazio ha messo nel mirino un giovane bomber che si è già fatto apprezzare per le sue grandi qualità. Si tratta di Conrad Harder, 20enne attaccante dello Sporting Lisbona che lo scorso marzo ha fatto anche il suo esordio con la Nazionale portoghese.

Nel suo primo anno con lo Sporting Lisbona il giovane attaccante ha fatto subito vedere di che pasta è fatto: 11 gol in 47 presenze con i ‘Leoes’ – con cui ha vinto il campionato e la Coppa del Portogallo – e tante prestazioni positive che hanno attirato l’attenzione di molti big club europei. La valutazione dello Sporting è di circa 25 milioni, bonus inclusi.

Una spesa che il Milan sarebbe anche disposto a prendere in considerazione. Harder è infatti considerato uno dei migliori giovani attaccanti in tutta Europa: il suo profilo corrisponde pienamente alle esigenze del club rossonero, sempre alla ricerca di talenti da valorizzare. Con i consigli di Allegri il 20enne danese può davvero crescere tanto.