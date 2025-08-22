Arriva l’ultimo tassello che mancava alla Roma di Gian Piero Gasperini, un innesto direttamente dalla serie minore. Ecco di chi si tratta.

La permanenza di Claudio Ranieri nella Roma ha sicuramente lasciato un buon ricordo nei tifosi, molto soddisfatti dell’atteggiamento decisamente da signore mantenuto dal tecnico durante tutta la stagione. Tuttavia, come anticipato dal coach stesso, per lui è tempo di smettere con il calcio e di passare ad un nuovo capitolo della sua vita. Il sostituto alla Roma è comunque un nome con un buon palmares.

Gasperini ha fatto una buona dose di esperienza in Serie A con varie squadre che spaziano dall’Atalanta al Genoa arrivando ora al suo nuovo incarico alla Roma. La squadra italiana che punta ovviamente a migliorare le sue performance e magari a portare a casa almeno un trofeo, quest’anno, è stata già rivoluzionata dall’allenatore che sta studiando una strategia coni giocatori che ha a disposizione – si parla di un ritorno da titolare di El Shaarawy – e anche con i nuovi innesti in arrivo.

La Roma sta cercando innesti in attacco e centrocampo. Potrebbero aver trovato un nome molto interessante direttamente in “serie b”, promuovendo di fatto un giocatore che non ha ancora provato la massima serie del campionato italiano in una squadra che punta ai primi posti della classifica. Sarà un azzardo o una buona idea? L’unico modo per scoprirlo è aspettare che l’operazione di mercato sia conclusa.

Roma, la scelta del mister: sta arrivando lui

Il nome che interessa molto al Gasp come lo chiamano i suoi estimatori è quello di Valentin Atangana Edoa, 19enne in forze presso lo Stade Reims milita nella Ligue 2 francese, l’equivalente della nostra Serie B: il calciatore ha ben figurato anche nelle giovanili della nazionale francese, distinguendosi per buone caratteristiche tecniche ed un potenziale interessante che ha portato varie squadre a mettere gli occhi sul centrocampista transalpino.

Il centrocampista classe 2005 – 49 presenze ed una rete finora in campionato – interessa molto anche ad altre squadre, compresi lo Strasburgo e l’Al Ahli, da non confondere con l’Al Hilal di Simone Inzaghi, due team pronti a sborsare una bella somma per il calciatore ma che – a quanto si apprende – per ora non hanno visto nessun successo o progresso nelle loro trattative.

Secondo Transfermarket il valore del centrocampista si aggirerebbe sui 1,4 milioni di euro ma non c’è da escludere che la Roma possa offrire qualcosa di più per assicurarsi le prestazioni del giocatore e schiacciare sul nascere la concorrenza sul mercato. Insomma, una pedina interessante che Gasperini vorrebbe in squadra e che può sicuramente aggiungere qualcosa al gioco del team giallorosso.