Su Instagram, attraverso due stories, Daniele Adani ha commentato così Juve–Udinese.

ADANI – «Szczesny, Bremer, Rabiot, Locatelli, Yildiz, Milik, Chiesa, Cambiaso che è cercato dal Real Madrid… No stavo facendo due conti sul valore della rosa, perché ultimamente dobbiamo fare anche i contabili. Settimana scorsa qualcuno ha fatto finta di non capire. Oggi? Quello che è accaduto stasera Poi si pongono il dubbio se uno ha ragione o meno, ma un giusto non deve chiedere ragione. Per avere giustizia l’unica cosa che chiede è partire dalla verità. Il calcio non era semplice? Se è così semplice… Perché le scuse sono finite. Stasera l’Udinese non aveva Bierhoff, non aveva Alexis Sanchez… La verità è una: che padre tempo, come sempre, opera in silenzio».

The post Adani tuona: «Il calcio non era semplice? Padre tempo opera in silenzio…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG