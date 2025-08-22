Intreccio di mercato sorprendente che riguarda Napoli e Milan, ecco cosa può succedere in vista della fine del mercato.

Il calciomercato di Napoli e Milan, per quanto diverso, è stato per entrambi i club davvero notevole e importante. Azzurri e rossoneri si sono dati da fare fino a questo momento, e tanto altro faranno anche in vista della fine di questa sessione estiva ormai agli sgoccioli.

Del resto, entrambe le squadre hanno la ferrea intenzione di lavorare per investire ed essere al vertice del calcio italiano. Se per i partenopei deve essere una conferma, dopo il quarto scudetto conquistato l’anno scorso, per il Diavolo un ritorno al top tutto da vedere e valutare.

Il tecnico Massimiliano Allegri e il suo staff vogliono riportare velocemente la squadra lombarda in alto, anche se chiaramente ci vorrà tempo prima di riuscire nel proprio intento. Comunque, parlando sempre di Napoli e Milan, ci sono delle novità importanti e interessanti per entrambe le squadre italiane.

Napoli e Milan, intreccio in attacco: tutti i dettagli

Come abbiamo detto nelle precedenti righe, Napoli e Milan si stanno dando non poco da fare per migliorare anche il reparto offensivo da mettere a disposizione dei rispettivi allenatori. E vuoi o non vuoi, questo sembra che possa portare anche a una sorta di intreccio di mercato. Per quanto riguarda il club lombardo, in attacco è atteso Boniface – che dovrebbe giungere a Milanello in prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro -.

In caso di arrivo a Milano anche di Dusan Vlahovic, in uscita dalla Juventus, potremmo parlare anche di possibile addio per Santi Gimenez. Il centravanti messicano, a quel punto, sarebbe più che un’opzione per il Napoli di Antonio Conte, che fra le altre cose lo ha seguito in passato. Specifichiamo, però, che si tratterebbe di una soluzione da tenere assolutamente in considerazione, ma soltanto negli ultimi giorni precedenti alla chiusura definitiva del mercato di quest’anno. Ben più di qualche aspetto dovrebbe incastrarsi, c’è però ogni ragione per pensare che possa accadere.

In questo modo, sia in Campania che in Lombardia tutti sarebbero contenti per avere probabilmente ultimato il proprio reparto offensivo in vista della stagione 2025/26. Il Milan perché acquisterebbe due attaccanti che hanno molto da dimostrare, ma comunque di grande talento e pieni di qualità, e il Napoli perché rincrocerebbe una pista che aveva perso negli ultimi tempi. Insomma, un vero e proprio intreccio di mercato da tenere in considerazione in vista di fine agosto.