Adzic Juve, parla l’attuale allenatore del talento montenegrino: ecco cosa ha detto sul futuro giocatore bianconero

Mladen Milinkovic, allenatore del Buducnost Podgorica, ha così parlato a Numero Diez di Vasilije Adzic, futuro giocatore della Juve.

LE PAROLE – «Ho parlato un po’ con Adzic al suo rientro dall’Italia. La sua impressione è stata molto buona, era molto soddisfatto dei tre giorni trascorsi lì. Tornerà a Torino a febbraio per definire tutto e firmare il suo contratto con la Juventus. In questi giorni ha trascorso del tempo con Vlahovic, il quale gli ha spiegato quanto si trovi bene in Italia».

