Lucien Agoumè andrà in prestito al Siviglia, alleggerendo il reparto di centrocampo dei nerazzurri: le cifre dell’affare

La distanza tra Lucien Agoumé e l’Inter si fa sempre più evidente, poiché il club milanese ha deciso di separarsi dal centrocampista durante il mese di gennaio, cercando così di alleggerire un reparto che al momento conta otto elementi, con Sensi e Klaassen in scadenza contrattuale.

La conferma di questa decisione arriva da AS, che riporta l’approvazione da parte dell’ex giocatore di Sochaux e Troyes al trasferimento al Siviglia di Quique Sanchez Flores. Gli andalusi sono pronti a chiudere un accordo per un prestito con diritto di riscatto a 8 milioni di euro. In caso di definitivo acquisto, l’Inter, che aveva inizialmente acquistato il giocatore per 4.5 milioni di euro quattro anni e mezzo fa, vedrebbe un significativo guadagno in plusvalenza.

L’articolo Agoumè verso il Siviglia: le cifre del prestito del centrocampista proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG