L’allenatore della Juve, Massimiliano Allegri, ha voluto dire la sua al termine del match perso contro il Napoli in campionato

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Massimiliano Allegri si è espresso così dopo Napoli Juve. Una sconfitta, quella rimediata stasera dai bianconeri, che li manda ad un solo punto di vantaggio sul Milan.

TROPPA IMPRECISIONE – «Stasera i ragazzi hanno fatto una bella partita. Abbiamo avuto occasioni buone che non abbiamo sfruttato. Sono passaggi di crescita che i ragazzi devono fare. Maggiore equilibrio, non andare fuori ritmo. Ma abbiamo undici partite ancora da giocare per raggiungere il nostro obiettivo».

GRANDE RIMPIANTO – «Bisogna migliorare su tante cose. L’esperienza nel giocare le partite farà si che facciamo le cose meglio, che sui rigori siamo più svegli. Vediamo il lato positivo. Non so se stasera era la Juve più giovane della storia, non so. Sei giocatori in campo tra il 2003 e il 2005 vogliono dire che si lavora bene. Dobbiamo raggiungere l’obiettivo con giocatori che troveremo sicuramente cresciuti l’anno prossimo».

L’INTERVISTA INTEGRALE AD ALLEGRI.

The post Allegri ottimista: «Vediamo il lato positivo, dobbiamo raggiungere l’obiettivo in questo modo» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG