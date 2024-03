L’Inter ha svolto una seduta d’allenamento mattutina ad Appiano Gentile alla quale non hanno partecipato in tre

L’Inter è tornata ad allenarsi ad Appiano Gentile dopo la vittoria di misura contro il Genoa. Come riferito da Sky Sport, i nerazzurri si sono divisi in due gruppi: lavoro diverso tra chi ha giocato e chi no.

Solamente tre giocatori non hanno svolto la seduta d’allenamento: Calhanoglu (che dovrebbe tornare domani), Cuadrado e Sensi.

L’articolo Allenamento Inter, solo tre assenti nella seduta mattutina: le ultime proviene da Inter News 24.

