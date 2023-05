L’ex bomber nerazzurro, Alessandro Altobelli, ha parlato così nel prepartita di Fiorentina-Inter, Finale di Coppa Italia

Intervenuto ai microfoni di Inter TV, Alessandro Altobelli ha parlato delle sue sensazioni per la Finale di Coppa Italia di stasera tra Fiorentina ed Inter.

LE PAROLE –: «Sono molto contento di essere qui, soprattutto per l’Inter. Tre o quattro mesi fa era difficile immaginarsi di essere qui a questo momento della stagione, ma avevamo qualche sensazione. Se batti il Barcellona qualcosa vorrà dire… Adesso sta facendo bene anche in campionato. Se avessi giocato oggi? Ho giocato per 11 anni all’Inter e fatto 209 gol, ho sempre dato tutto e sono soddisfatto di tutto, non mi occorre più niente. Con chi mi sarebbe piaciuto giocare? Ho avuto la fortuna di giocare con Beccalossi e Muraro, oggi ci sono attaccanti veramente forti e altruisti. Lautaro è uno degli attaccanti fortissimi, ma anche Lukaku sta tornando quello che conoscevamo, il giocatore spettacolare che quando scatta dà 50 metri a tutti».

L’articolo Altobelli: «Inter? Se batti il Barcellona qualcosa vorrà dire. Su Lukaku e Lautaro…» proviene da Inter News 24.

