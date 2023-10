Nella sfida che è andata in scena questa notte tra Argentina e Paraguay, valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali, Sanabria ha sputato in faccia a Messi

Nella sfida che è andata in scena questa notte tra Argentina e Paraguay, valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali e in cui l’Albiceleste ha vinto 1-0, Sanabria ha sputato in faccia a Messi.

Negli ultimi dieci minuti di partita, l’attaccante del Torino ha discusso con quello dell’Inter Miami arrivando addirittura a sputare contro l’ex Barcellona e Psg. Al termine del match Messi ha parlato alla stampa punzecchiando la punta paraguaiana: «Nello spogliatoio mi hanno detto che qualcuno mi ha sputato addosso. La verità è che non so nemmeno chi sia quel ragazzo. Preferisco non parlare, altrimenti se ne parlerà dovunque e gli daremo troppa importanza».

