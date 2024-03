Arnautovic e Sanchez adesso regalano delle valide alternative al tecnico dell’Inter Simone Inzaghi

Il Corriere dello sport si sofferma sul momento positivo di Arnautovic e Sanchez in casa Inter:

I RICAMBI – «Le ultime prestazioni sono servite a invertire il trend e l’assenza di Thuram non ha pesato più di tanto, come confermano le intenzioni di partenza di Inzaghi per questa sera contro il Genoa: Sanchez favorito su Arnautovic come spalla di Lautaro dal primo minuto e Thuram destinato a giocare uno spezzone nella ripresa».

