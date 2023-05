Atalanta Juve nel segno di Higuain: il ricordo dell’ultima vittoria ottenuta dai bianconeri quando erano allenati da Sarri

La Juve, come ricordato da Allegri, non batte l’Atalanta da 6 partite di fila. L’ultimo successo risale al 23 novembre 2019 quando i bianconeri allenati da Sarri si imposero per 3-1. La Juve, dal suo sito, ha ricordato proprio quella vittoria targata Higuain–Dybala.

IL RICORDO – L’ultima vittoria in campionato della Signora in un’Atalanta-Juventus risale al 23 novembre 2019. É la tredicesima giornata del torneo. E come spesso succede in quel campo, le emozioni sono tante e la gara è ricca di episodi.

Si gioca di sabato sera e Atalanta-Juventus arriva dopo la pausa delle Nazionali. Nella squadra di Gasperini ci sono molti dei giocatori presenti ancora oggi in rosa, come ad esempio la linea a 3 di difesa composta da Toloi, Palomino e Djimsiti. La Juventus viene schierata da Maurizio Sarri con un 4-3-1-2: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Khedira, Pjanic, Bentancur; Bernardeschi; Higuain, Dybala.

Il confronto è vivace, con buona intensità e qualità da parte degli interpreti. I piedi buoni delle due formazioni sono simboleggiati dal Papu Gomez e Miralem Pjanic. Il primo tempo si chiude sullo 0-0: i padroni di casa sbagliano un rigore con Barrow. Poco prima dell’ora di gioco, l’Atalanta si porta avanti con Gosens.

A cambiare le sorti della gara è il grande ultimo quarto di gara da parte della Juventus. A concretizzare le occasioni prodotte c’è Gonzalo Higuain. Il bomber argentino pareggia con una girata su una palla vagante. Poi, servito da Cuadrado, indirizza alle spalle di Gollini il pallone del sorpasso.

Compagno di reparto e connazionale, Paulo Dybala pone fine alla contesa siglando la rete del 3-1 a favore della Juventus nel tempo di recupero. L’assist è proprio di Higuain, la giocata è d’autore: in soli 18 minuti i bianconeri sono andati a rete tre volte.

