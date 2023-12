Domani sera il Milan affronterà l’Atalanta in campionato. In vista del match Leao non sarà convocato. Due opzioni per sostituirlo

Incognita a destra. Domani sera il Milan affronterà l'Atalanta in campionato. In vista del match Leao non sarà convocato. Due opzioni per sostituirlo:

da una parte c’è la conferma di Chukwueze dall’altra occhio alla possibile sorpresa con Romero a destra e Pulisic confermato a sinistra.

