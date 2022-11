Graham Arnold, commissario tecnico dell’Australia, ha parlato dopo il 4-1 rimediato dalla Francia: le sue dichiarazioni

Graham Arnold ha parlato dopo il ko dell’Australia all’esordio a Qatar 2022. Le dichiarazioni riprese dall’Equipe.

LE PAROLE – «Abbiamo iniziato molto bene la partita, ma la qualità tecnica ha fatto la differenza. Il modo in cui abbiamo segnato il primo gol è l’esempio di ciò che ci piace fare in campo. Ma la Francia è stata più forte fisicamente, oltre che naturalmente più veloce di noi. Penso che sia davvero difficile fermare un giocatore come Mbappé. Ma i miei ragazzi hanno dato il massimo e questo è tutto quello che posso chiedere loro. Adesso dovremo cercare di imparare dai nostri errori, per prepararci per la seconda partita del girone contro la Tunisia. Tutti sono in buona salute».

L’articolo Australia, Arnold: «Abbiamo dato il massimo, una cosa ha deciso il match» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG