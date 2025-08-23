L’Inter sta lavorando tantissimo sul mercato per rinforzarsi, e adesso sembra proprio che possa arrivare il difensore.

L’Inter sta lavorando tantissimo sul mercato, esattamente come altre squadre italiane ed europee. L’obiettivo dei nerazzurri, dopo aver passato l’ultima stagione in maniera difficile e complessa, è quello di tornare a conquistare dei trofei e dimenticare così facendo la delusione di scudetto e Champions League sfumati. Questo perché i nerazzurri si sono trovati di fronte a una situazione davvero difficile da sostenere dal punto di vista sportivo.

Ragion per cui, pur mantenendo i propri giocatori migliori, hanno deciso di acquistare vari calciatori e rinforzarsi così facendo in varie zone del campo. Tuttavia, il lavoro di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio non è ancora terminato. Specialmente per quanto riguarda la retroguardia messa a disposizione di Cristian Chivu.

L’allenatore rumeno, arrivato in sostituzione di Simone Inzaghi, si aspetta un innesto anche in una zona tanto delicata come quella della difesa. Scopriamo, allora, cosa la dirigenza interista potrebbe mettergli a disposizione.

L’Inter è scatenata sul mercato: possibile rinforzo in difesa

L’Inter sta lavorando sul mercato. Lo dimostra l’arrivo del centrocampista Andy Diouf, che dovrebbe essere a disposizione di Cristian Chivu già dal debutto in campionato. Tuttavia, non è l’unico calciatore sul quale i nerazzurri hanno deciso di puntare in vista del futuro. Dato che per lui hanno speso 25 milioni di euro, e considerando il fatto che hanno proposto qualche settimana fa 45 milioni per il cartellino di Ademola Lookman all’Atalanta, ci sono ancora vari soldi da investire sul mercato.

Ciò che è rimasto da parte, quindi, potrebbe essere investito sul reparto difensivo. Certo, anche l’attacco potrebbe facilmente essere rinforzato, magari negli ultimi giorni di mercato. Tuttavia, c’è da tendere in considerazione che un innesto in difesa può essere davvero determinante per migliorare nettamente la rosa interista. E forse potrebbero addirittura arrivarne due, per una spesa di circa 40 milioni di euro. In questo modo, l’Inter rinforzerebbe e rinnoverebbe il reparto difensivo, in particolar modo al centro.

In più, ringiovanirebbe ulteriormente la rosa, visto e considerato che Oaktree sembra aver indicato solo giocatori Under 25, in modo tale da smaltire quella che ancora oggi rimane essenzialmente una squadra troppo matura e su con l’età. Ora come ora, è difficile dire cosa aspettarsi effettivamente dai nerazzurri sul mercato, con oltre una settimana di tempo per completare gli ultimi colpi. Tuttavia, c’è da tenere in considerazione che sicuramente il lavoro dei piani alti del club non è ancora terminato, ed è plausibile che venga ultimato dopo la chiusura della prima giornata di Serie A 2025/26.