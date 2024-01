La situazione dell’Atalanta legata alla possibile cessione (in prestito) di Bakker a gennaio. Cosa bolle in pentola

Se da una parte l’Atalanta sta continuando a trattare Jordan James (e non solo), dall’altra sta valutando quelle che potrebbero essere le sue uscite. Il nome più citato in questa sessione di calciomercato è sicuramente quello dell’esterno sinistro Bakker: autore di una stagione al di sotto delle aspettative tra poco spazio e dettami tecnici non ancora implementati. L’olandese è messo nel mirino di diverse squadra, ma al di là delle voci che circolano, cosa bolle in pentola

Attualmente risulta che non ci siano offerte concrete per Bakker, al di là delle varie voci. Il giocatore rimarrà all’Atalanta Ad oggi il ragazzo è un giocatore nerazzurro, ma non è da escludere qualche cambiamento nei prossimi giorni. Tutto aperto (anche per una permanenza a Bergamo).

