Marco Ballotta, ex portiere, ha parlato a MilanNews24 del momento dei rossoneri nel campionato di Serie A.

Maignan sta alternando prestazioni top a errori grossolani. Come si spiega

«Non sta attraversando un periodo felice, sta alternando prestazioni buone a meno buone, magari è stato condizionato un po’ da Udine, non dico che è stato segnato, ma è un caso particolare. Dà fastidio, c’è poco da fare. Resta un ottimo portiere, è giusto discuterlo quando commette degli errori perché ne fa talmente pochi che poi quando sbaglia se ne accorgono tutti. Ha fatto due tre errori pesanti che da lui non ci si aspetta».

Sta influendo anche la questione rinnovo secondo lei?

«Se c’è un volere comune è giusto decidere. Se lui vuol rimanere penso che sia il momento di chiudere questa trattativa. Penso che anche il club voglia trattenerlo. Sarebbe una tranquillità maggiore anche da parte sua, così non pensa ad altro, pensa solo al Milan. Altrimenti, sono convinto che stiano suonando sirene da ogni dove per lui. Ce ne sono di portieri bravi, ma bravissimi sono pochi».

