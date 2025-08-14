Benché la Juventus volesse tenere il centrocampista brasiliano, ci sono anche altre strade aperte. Una vede il prestito del giocatore.

Il calciomercato della Juventus di Igor Tudor è un complesso mosaico di mosse strategiche che la società sta portando avanti, cercando di chiarire la situazione dei giocatori in prestito come Kolo Muani del Paris Saint Germain, quelli che intendono probabilmente lasciare la squadra come Dusan Vlahovic e quelli nel radar dell’allenatore croato che ancora non abbiamo prove che saranno effettivamente parte della squadra il prossimo anno.

In bilico, anche la situazione di Douglas Luiz: se da un lato varie fonti vicine alla Juventus sostengono che il suo rinnovo con il team bianconero sia praticamente cosa fatta, la squadra deve anche affrontare lo scenario peggiore ossia quello in cui il suo addio lascerebbe un bel buco a centrocampo da coprire. Per questo, Tudor e la squadra si stanno muovendo vagliando anche altri nomi.

Uno in particolare potrebbe non far sentire al team la mancanza di un centrocampista di esperienza in grado di impostare il gioco ma sopratutto di difendere in fase di copertura: il nome in questione è stato già accostato più volte al team bianconero. Cerchiamo di capire quindi quali siano le strade che la Juventus potrebbe scegliere di percorrere e chi è questo nome “caldo” a cui il team si sta accostando.

Dalla Premier all’Italia: Andrey Santos è una possibilità

Secondo quanto riporta Calciomercato.it vicino al team bianconero ci sarebbe il nome di Andrey Santos, mediano classe 2004 anch’egli originario del Brasile e al momento, impegnato in Premier League con il Chelsea. Dopo una buona prova allo Strasburgo dove ha messo a segno pure 11 reti in 43 partite pur giocando come mediano, Andrey potrebbe essere pronto per fare un’esperienza italiana.

Considerando che abbiamo davanti un giocatore giovane, molto prolifico per il suo ruolo ma capace anche di tenere unita la linea mediana di una squadra e, cosa più importante, con una grande esperienza in due campionati difficili come Ligue 1 e Premier League l’approdo di Santos alla Juventus potrebbe strappare un sorriso anche ai tifosi più esigenti, pure nel caso Luiz dovesse fare le valigie.

Il centrocampista ha un costo stimato in 35 milioni di euro, non una cifra folle considerando la giovane età e la promettente carriera che il giocatore sta percorrendo fino ad ora. Chiaramente, non siamo ancora in fase di trattativa ma un’opzione come questa potrebbe rivelarsi proprio il colpo di mercato che serve alla Juventus per puntare a qualcosa di più della Zona Champions League ottenuta lo scorso anno…