Altre buone notizie per i tifosi del Napoli, nuovo acquisto da tenere in considerazione: arriva in Campania per le visite mediche.

Il Napoli sta lavorando duramente per regalare ad Antonio Conte la rosa più competitiva possibile. Il Presidente De Laurentiis lo aveva annunciato prima dell’inizio dell’estate, e adesso insieme alla dirigenza sta continuando a macinare colpi su colpi per rendere la prima squadra degli azzurri veramente favorita per conquistare per la terza volta in quattro anni lo scudetto, ma anche per fare tutto tranne che sfigurare fuori dai confini.

Proprio per questa ragione, anche un altro acquisto sembra vicino a essere ultimato. Facciamo riferimento a un giocatore seguito da tempo dagli azzurri, e che adesso potrebbe davvero arrivare a destinazione. Non ci resta altro da fare, quindi, che scoprire di cosa si tratta e anche i dettagli di un’operazione che può fare soltanto che bene ai Campioni d’Italia in carica.

Ennesimo colpo per il Napoli: i dettagli

Ormai un altro colpo per il Napoli è davvero vicino, se non in dirittura d’arrivo. Parliamo di Miguel Gutierrez, esterno spagnolo proveniente dal Girona che dovrebbe costare circa 18 milioni di euro più due di bonus. Ormai l’affare è in fase di definizione, e tutto dovrebbe procedere abbastanza tranquillamente e senza particolari intoppi. Secondo l’esperto di mercato Matteo Moretto, che lo ha riportato su YouTube, non ci sono preoccupazioni o cambi di programma.

Il calciatore è atteso in Italia entro la fine di questa settimana per sostenere le visite mediche e firmare un contratto che lo legherà in maniera ufficiale al club numero uno in Italia la scorsa stagione. Partito dalle giovanili del Real Madrid, è un calciatore del Girona dal 2022. In tre stagioni ha collezionato 99 partite e siglato 6 gol. Nell’ultima ha giocato sei partite in Champions League, segnando anche una rete. Adesso il 24enne sarebbe pronto alla nuova avventura in un top club come il Napoli, in cui trova anche uno degli allenatori migliori in circolazione: Antonio Conte.

Esterno sinistro che all’occorrenza può agire anche da terzino e centrocampista, ha tutto per fare bene in Italia, essendo dotato di buon dribblig, resistenza e corsa. Si tratta di un giocatore completo che può fare davvero la differenza, e che dunque va preso assolutamente in considerazione per la corsa al campionato italiano del 2025/26. Il Napoli rimane davanti a tutti, e questi acquisti non fanno altro che alimentare questa certezza. Gutierrez sembra aggiungersi alla più che ottima campagna acquisti degli azzurri fino ad ora.