Le parole di Joey Barton, ex calciatore inglese, sulla presenza di donne nelle trasmissioni televisive calcistiche

Joey Barton, ex calciatore con un passato in Premier League, sta facendo discutere per le due dichiarazioni a Piers Morgan.

PAROLE – «Non voglio vedere il sessismo nel calcio, ma se non discutiamo adeguatamente di questo problema, la situazione non potrà che peggiorare e rovinare l’esperienza di guardare il calcio maschile di alto livello. È la mancanza di meritocrazia che genera il sessismo, servono persone qualificate per occupare certe posizioni. Tutti hanno il diritto di commentare: posso parlare di calcio, posso parlare di taekwondo, ma è una questione di credibilità e standard giornalistici, piuttosto che di simbolismo».

