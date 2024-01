Andrea Barzagli ha parlato così dopo il match vinto in rimonta dalla Juve contro la Salernitana: le sue dichiarazioni

Andrea Barzagli, a Dazn, ha così parlato dopo Salernitana Juve.

LE PAROLE – «Segnale forte, è una vittoria fondamentale in una gara difficile per merito della Salernitana. La Juve ha accelerato coi cambi. Nel primo tempo ha creato poco, nella ripresa ha spinto con la superiorità numerica. Vlahovic mi sembra che, da quando è più coinvolto nel gioco, si sente più in fiducia».

The post Barzagli: «Segnale forte della Juve. Vlahovic? Ho notato una cosa» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG