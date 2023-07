Bayern Monaco, Sommer salta l’amichevole del club bavarese. Tuchel: «Non significa niente»

Thomas Tuchel, allenatore del Bayern Monaco, dopo l’amichevole dei bavaresi ha parlato dell’assenza di Sommer (da tempo nel mirino dell’Inter per il dopo Onana):

«Chiunque avrebbe potuto giocare, ma non era così importante chi era in porta. Il fatto che non abbia giocato non significa proprio niente».

L’articolo Bayern Monaco, Sommer salta l’amichevole. Tuchel: «Non significa niente» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG