Chiara Beccari è stata nominata tra le candidate all’European Golden Girl 2023, premio istituito da Tuttosport. Ecco i complimenti della Juventus Women alla sua giocatrice, ora in prestito al Sassuolo.

Chiara Beccari has been nominated for the European Golden Girl award. Many congratulations, Chiara! pic.twitter.com/K3fc6FcylD

— Juventus Women (@JuventusFCWomen) October 12, 2023