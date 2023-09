Novità importante sui biglietti per i tifosi dell’Inter in vista della sfida esterna di sabato contro la Salernitana

In vista della sfida tra l’Inter e la Salernitana, i tifosi nerazzurri non vedono l’ora di affrontare questa trasferta abbastanza importante. Dall’altra parte ci sono delle novità in ottica biglietti.

I ticket saranno acquistabili tramite il sito di Ticketone, ma se per il settore ospiti bisognerà attendere la decisione da parte dell’Osservatorio, dall’altra nei settori rimanenti si potrà accedere soltanto con la tessera del tifoso granata.

