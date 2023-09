Lorenzo De Silvestri, esterno del Bologna, ha parlato dopo il pareggio contro il Napoli: ecco che cosa ha dichiarato

Lorenzo De Silvestri ha parlato a Dazn dopo lo 0-0 in Bologna-Napoli.

LE PAROLE – «Mi alleno come se dovessi sempre giocare, quando gioco da subentrato ci metto sempre tanta voglia. Ci tenevo a rimanere in campo, ho messo del ghiaccio all’intervallo e ho stretto i denti. Siamo una squadra anche in evoluzione, c’è una filosofia ben chiara da seguire. Ci sono ampi margini di miglioramento, oggi ci siamo guadagnati un punto».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG