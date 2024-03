Simone Inzaghi ha ancora da sciogliere un ballottaggio in attacco per la formazione da schierare in Bologna Inter

Simone Inzaghi non ha ancora preso una decisione definitiva su chi schierare in attacco in Bologna-Inter.

Secondo quanto riportato da Pasquale Guarro, Arnautovic potrebbe vincere il ballottaggio con Sanchez: le sue quotazioni sono in netta risalita.

