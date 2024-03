L’attaccante austriaco vivrà emozioni particolari sabato pomeriggio anche se non è detto giochi dal primo minuto.

L’Inter lavora in vista del match col Bologna: gli emiliani nelle ultime stagioni hanno messo spesso e volentieri il bastone tra le ruote ai nerazzurri.

L’ex di turno

Sarà una partita densa di significati tra corsa Scudetto dell’Inter e sogno Champions per i rossoblù, un altro tema riguarda anche Thiago Motta e Marko Arnautovic che affrontano le loro ex. Tuttosport sottolinea come dal passaggio in nerazzurro dell’austriaco ci abbiano guadagnato tutte le parti in causa: naturalmente l’Inter che cercava un attaccante ma anche il Bologna che ricavava una somma non trascurabile, 8 milioni di euro, per un 34enne a cui restava un solo anno di contratto. Ovviamente non poteva che essere soddisfatto il centravanti che aveva la chance di lottare per grandi traguardi per l’ultima volta nella sua carriera.

Joshua Zirkzee

Verso l’Europa

Arnautovic dopo un avvio deludente per via dell’infortunio di Empoli sta riuscendo a trovare minutaggio e goal; il suo addio ha permesso a Thiago Motta, con cui magari il rapporto non era idilliaco, di lanciare Joshua Zirkzee. I risultati sono sotto gli occhi di tutti: l’olandese segnò solo 2 reti l’anno scorso mentre adesso ha già realizzato 10 goal e 4 assist. Il Bologna che affronterà l’Inter è reduce da 4 vittorie consecutive e si trova al quarto posto: se il campionato finisse ora sarebbe in Champions League. Champions League che potrebbe essere un pensiero di Inzaghi al momento di fare la formazione nel pomeriggio di sabato: col recupero di Thuram gli attaccanti a disposizione sono 4, vedremo se ci sarà il ritorno al Dall’Ara di Arnautovic.

L’articolo Bologna-Inter: la partita di Arnautovic proviene da Notizie Inter.

