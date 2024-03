I nerazzurri scenderanno in campo domani nel tardo pomeriggio a Bologna per affrontare una delle squadre più in forma del campionato.

Sarà difficile come non mai cercare di intuire la formazione che Simone Inzaghi schiererà domani alle 18 al Dall’Ara: “colpa” dell’impegno ravvicinato di Champions League, del vantaggio di 15 punti sulla seconda in classifica e sopratutto delle condizioni di diversi rientranti.

Joshua Zirkzee

Le probabili

Thiago Motta ed il Bologna non vogliono smettere di stupire e continuano ad inseguire una qualificazione in Champions League che avrebbe del clamoroso e probabilmente anche dello storico. L’italo-brasiliano in questa stagione non ha ancora perso contro i nerazzurri: 2 le gare disputate, entrambe a San Siro. In campionato è finita 2-2 mentre in Coppa Italia i rossoblù hanno trionfato ai supplementari. Dalla presenza o meno dell’ex Fabbian dipenderà anche lo schieramento del Bologna: con Aebischer si tratterebbe di 4-2-3-1, è questo l’unico dubbio di Thiago Motta. Ben diversa la situazione in casa Inter: secondo Sky Sport Acerbi e Thuram dovrebbero partire per la prima volta titolari dopo i rispettivi infortuni; c’è da vedere se la stessa sorte toccherà anche a Calhanoglu. Potrebbe non partire dal primo minuto l’altro ex della gara, Arnautovic, passato in nerazzurro solo pochi mesi fa; sembra probabile un inizio in panchina per il capocannoniere e capitano Lautaro Martinez, ecco le probabili formazioni.

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler; Ndoye, Fabbian, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All. Thiago Motta.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkitharyan, Carlos Augusto; Thuram, Sanchez. All. Inzaghi.

L’articolo Bologna-Inter: tanti dubbi per Inzaghi proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG