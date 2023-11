Stefano Borghi, telecronista di DAZN, ha parlato dell’importanza di Pavard per l’Inter e per Inzaghi

Stefano Borghi, telecronista di DAZN, ha parlato dell’importanza di Pavard per l’Inter e per Inzaghi. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Pavard è il profilo migliore per fare il braccetto per come lo intende Inzaghi. È meglio di Skriniar per fare quel tipo di gioco».

L’articolo Borghi: «Pavard meglio di Skriniar per Inzaghi» proviene da Inter News 24.

