Le parole del giocatore spagnolo, autore in Milan Sampdoria di due assist e di un gol nel finale 5-1 a San Siro

Le parole di Brahim Diaz a Dazn dopo Milan Sampdoria:

LA SERATA – «È stata una serata bella, perché questa settimana è stata così così. Abbiamo dato tutto per la nostra gente, per i nostri tifosi. Sono contento per i due assist e per il gol, ma ancora più contento per la vittoria»

IL FUTURO – «Sono molto contento qua. Mancano due partite e voglio dare tutto per questa maglia. Non voglio parlare di futuro, ma non posso dire niente perché non so nulla»

IL BACIO ALLO STEMMA – «Sono tanto milanista. Qua sono contento e sono felice. Questa maglia e questi tifosi meritano tutto»

L’EURODERBY – «Certamente eravamo delusi. Abbiamo raggiunto un grande traguardo comunque, ma siamo rimasti delusi. Questa settimana abbiamo lavorato ancora di più e sul campo si è visto»

