Martina Brustia ha parlato ai microfoni di Inter Tv in vista del derby di sabato tra Inter e Milan Femminile

Martina Brustia ha parlato ai microfoni di Inter Tv in vista del derby di sabato tra Inter e Milan Femminile:

«La voglia di dare continuità ai risultati è tantissima, quello su cui vogliamo lavorare, la nostra ambizione è quella. Sarà una bellissima partita, il Milan è una grande squadra come dimostra la classifica, lo ha dimostrato in tutti questi anni ma sappiamo di potercela giocare alla pari non vediamo l’ora. Il derby è sempre una bellissima partita »

The post Brustia: «Derby? C’è voglia di dare continuità ai risultati» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG