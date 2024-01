Il nuovo acquisto dell’Inter Tajon Buchanan si racconta.

TSN sul proprio canale YouTube ha pubblicato una lunga intervista di Tajon Buchanan. “Riflettendo sul mio percorso, devo dire che è stato molto difficile: ricordo che quando giocavo nei parchi, ero solo io col pallone. Volevo diventare un calciatore professionista, era tutto sotto il mio controllo: eravamo solo io e il pallone”.

Il percorso

“Volevo giocare in Europa da quando ero ragazzo e ora mi trovo qui, è una cosa incredibile. Cosa ho provato nel sentire i cori dei tifosi del Bruges per la prima volta È stata una cosa che non avevo mai provato in tutta la mia vita, è stato sorprendente. Ma è un qualcosa per la quale ho lavorato per tutta la mia vita. La firma col Bruges non mi ha colpito finché non sono arrivato qui. Il Bruges è una squadra da Champions. Ora sono pronto a mostrare cosa posso fare sui più grandi palcoscenici del mondo. Cosa voglio dire ai difensori che mi aspettano? Niente, non hanno bisogno di sapere nulla. Siamo solo io e il pallone”.

Stadio San Siro Pioggia

Gli inizi

“Ho iniziato quando avevo sei anni, in una lega ricreativa per bambini. Mi ci ha portato mio padre. In quel momento sei un bambino, la cosa a cui pensi è goderti la vita e divertirti. Ho pensato che diventare un calciatore professionista avrebbe reso orgoglioso mio padre. Sentivo che non potevo non centrare i miei obiettivi. Volevo diventare il miglior calciatore possibile, qualunque cosa avesse comportato”.

