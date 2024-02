Retroscena di Massimo Brambati sul calciomercato Inter: l’ex calciatore si è espresso sul colpo Thuram per i nerazzurri

Brambati ha svelato un retroscena sul calciomercato Inter e sul colpo Thuram:

L’AFFARE – «Ausilio ci ha visto alla grande. Lo aveva visto due anni fa e non lo ha mollato nonostante l’infortunio. Il dirigente fa la differenza lì. Gli ha promesso che lo avrebbero aspettato. E dico Ausilio perché è lui che ha portato avanti questa trattativa. Ha fatto un lavoro straordinario, vuol dire credere in un giocatore. Nonostante ci fossero altre squadre ha dato la parola a chi lo ha aspettato e non ha girato le spalle all’Inter».

L’articolo Calciomercato Inter, il retroscena su Thuram: Ausilio due anni fa… proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG