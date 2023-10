Calciomercato Juve, trovata la strada per arrivare a Khephren Thuram? Scambio con lui. Ecco la possibile strategia

Il calciomercato Juve continua a pensare a Khephren Thuram per rinforzare il proprio centrocampo. Lavori in corso e dialoghi pronti a scattare, anche se non sarà affatto facile strappare Khephren Thuram al Nizza, attualmente secondo in classifica in Ligue1 e in lizza per la qualificazione alla Champions League.

Il contratto in scadenza nel 2025, però, può aiutare le pretendenti anche se in Costa d’Az- zurra valutano il francese almeno 40 milioni. Tanti, forse troppi per la Vecchia Signora, che però può giocarsi un jolly. Al tecnico italiano dei nizzardi Francesco Farioli piace, infatti, Samuel Iling-Junior, che dalle parti della Continassa valutano 20 milioni. L’inserimento dell’esterno inglese nella trattativa potrebbe far abbassare il costo del cartellino di Thuram, che resta attualmente il preferito ma non l’unico centrocampista monitorato dalla dirigenza bianconera. Lo riporta Tuttosport.

The post Calciomercato Juve, trovata la strada per arrivare a Khephren Thuram? Scambio con lui appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG