Calciomercato Juve, un obiettivo di centrocampo bianconero è in trattativa con un’altra squadra di Serie A. Le ULTIME di calciomercato

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Bologna è in trattativa per riportare in Serie A l’ex centrocampista dell’Atalanta, Remo Freuler.

Il centrocampista piaceva anche al calciomercato Juve ma sembrerebbe molto vicino al club di Thiago Motta.

