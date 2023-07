Calciomercato Milan: le ULTIME novità su Reijnders, Chukwueze e Musah. Ecco i dettagli e le ultime sul futuro dei centrocampisti

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Milan è al lavoro per assicurare all’allenatore Stefano Pioli dei rinforzi a centrocampo.

I primi nomi per il centrocampo sono quelli di Tijjani Reijnders, Yunus Musah e Samuel Chukwueze. Per il centrocampista olandese si tratta con l’AZ, mentre per gli altri due si attendono delle risposte rispettivamente da Valencia e Villarreal.

